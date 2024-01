Berlin (dpa) – Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich am Flughafen Berlin-Brandenburg für Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, sollen Beschäftigte, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, die Arbeit niederlegen.