Berlin (dpa/bb) – Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Montag (26. Februar) zu einem zweitägigen Warnstreik am Universitätsklinikum Ruppin in Brandenburg und bei der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH aufgerufen. Hintergrund seien die laufenden Tarifverhandlungen für die beiden Einrichtungen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Verdi fordert die volle Anwendung des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes, eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro und eine stufenweise Absenkung der Arbeitszeit auf 38,5 Stunden pro Woche.

Laut Verdi werden die Verhandlungen durch eine verfehlte Krankenhauspolitik erschwert. Durch die unzureichende Finanzierung und Inflation gerieten immer mehr Krankenhäuser in wirtschaftliche Probleme, kritisierte die Gewerkschaft. Diese politisch bewusst in Kauf genommene Krise dürfe jedoch nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Dies würde die Personalkrise der Krankenhäuser weiter verstärken und damit die Gesundheitsversorgung perspektivisch gefährden, hieß es.

Das Klinikum in Neuruppin steckt mit Millionen-Verlusten in einer finanziellen Notlage und beklagt eine unzureichende Finanzierung der Krankenhäuser durch den Bund. Ab 1. Januar wurden in zwei Abteilungen keine Patienten mehr stationär aufgenommen. Dagegen wurde wiederholt protestiert. Auch andere Kliniken sind in einer Krise. Das Elbe-Elster-Klinikum etwa mit drei Standorten will die stationäre Versorgung ab Juni 2024 weitgehend auf zwei Standorte bündeln.