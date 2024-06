Berlin (dpa) – Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels der Fußball-EM hat die Berliner Polizei einen Teil der Fanzone am Reichstag wegen eines verdächtigen Gepäckstücks geräumt. Betroffen ist der Bereich an der Scheidemannstraße, wie die Polizei am Freitag bei X mitteilte. «Dieser Bereich steht den Fans aktuell nicht zur Verfügung», schrieben die Beamten, der Rucksack werde überprüft.

Laut Angaben eines Polizeisprechers wurde rund um den Gegenstand ein Sperrkreis errichtet. Wie viele Leute den Bereich verlassen mussten, war zunächst unklar. Drei Eingänge zu der Fanzone am Reichstag seien geschlossen worden, einer war zunächst noch offen.

Die EM wird am Abend (21.00 Uhr) in München mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland eröffnet.