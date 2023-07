Rehfelde (dpa/bb) – Für eine Serie von Bränden bei Rehfelde (Märkisch-Oderland) hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 18-Jährige habe eingeräumt, mehrere Brände gelegt zu haben, teilte die Polizei in Frankfurt (Oder) am Mittwoch mit. Vom 17. Mai bis zum 13. Juni hatte die Polizei in und um Rehfelde 16 Brände zumeist in Wäldern und auf Heideflächen registriert, die ersten Erkenntnissen zufolge vorsätzlich gelegt worden waren. Der dadurch entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 40.000 Euro.

Zur Aufklärung des Geschehens wurde bei der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland eine Ermittlergruppe gebildet, die von der zuständigen Revierpolizei unterstützt wurde. Nach dem Brand von etwa 3000 Quadratmeter Wiesenfläche am Nachmittag des 13. Juni war der aus der Region stammende 18-Jährige in den Fokus der Ermittler gerückt. Er wurde festgenommen. Der Beschuldigte ist bis zu seiner Verhandlung vor Gericht wieder auf freiem Fuß.