Berlin (dpa) – Ein Mensch ist unter einen Zug am S-Bahnhof Oranienburger Straße in Berlin geraten und gestorben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, wie die Behörde am Mittwoch auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Eine Sprecherin der Polizei ergänzte, dass eine Mordkommission nun die Ermittlungen übernommen habe. Der Vorfall soll sich um 14.15 Uhr ereignet haben.