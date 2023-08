Berlin (dpa/bb) – Mehrere Menschen sind beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil im Berliner Ortsteil Lichterfelde verletzt worden. Unfallverursacher war ein junger Autofahrer, der einen anderen Wagen unerlaubt überholen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 23-Jährige überholte in einer Kurve in der Wupperstraße am Freitagabend trotz durchgehender Begrenzungslinie ein vor ihm fahrendes Auto und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen.

Der 78-jährige Fahrer des Wohnmobils und seine 75-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Auch der 23-jährige Unfallverursacher und sein 20-jähriger Mitfahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Auto und Wohnmobil mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren.