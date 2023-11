Waren Sie schon einmal im Piano Salon Christophori? Falls nicht, wird es höchste Zeit! Zum Beispiel morgen, denn dann treten eben dort der preisgekrönte deutsch-französische Geiger Matthias Well und die vielfach international prämierte Pianistin Lilian Akopova auf.

Seit Jahren wandeln Lilian Akopova und Matthias Well meisterhaft auf dem schmalen Grad zwischen klassischer Musik und Jazz. So auch morgen, dem 2. November, wieder live in Berlin. Denn das preisgekrönte Duo wird ab 20 Uhr sein „Jazzissimo“-Programm im Piano Salon Christophori performen und wie gewohnt die beiden Genres Jazz und Klassik mit besonderer Gestaltungskraft und Lässigkeit kombinieren.

Der Geiger Matthias Well aus München und die ukrainische Pianistin Lilian Akopova präsentieren synkopengetränkte, bluenotegeschwängerte Klänge von Astor Piazzolla, Maurice Ravel und George Gershwin sowie zwei spektakuläre Stücke jüngsten Datums: Alexander Rosenblatts virtuose Carmen Fantasie und Vladislav Cojocarus zunächst melancholisches, später grooviges Kaleidoscope – ein Stück, das Akopova und Well gewidmet ist und hier zum ersten Mal auf Tonträger eingespielt wurde.

Das Duo „Jazzissimo“

Der deutsch-französische Geiger Matthias Well wurde 1993 als Sohn des bayrischen Kabarett-Musikers Michael Well (Biermösl Blosn) in München geboren. Seine musikalische Ausbildung an der Violine begann im Alter von fünf Jahren. 2016 gewann er zusammen mit seiner Schwester, der Cellistin Maria Well, den Sonderpreis des Kulturkreises Gasteig für ihre „hervorragende Interpretation“ eines modernen Werkes. Als Solist trat Matthias Well unter anderem mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker, dem Vienna International Orchestra (VIO), den Bad Reichenhaller Philharmonikern und dem Internationalen Sinfonieorchester Taurida aus Sankt Petersburg auf.

Auch Lilian Akopova trat bereits seit ihrem 7. Lebensjahr bei internationalen Konzerten auf. Von 1996 bis 2010 nimmt sie an 14 internationalen Klavierwett-bewerben teil. Bei allen gewinnt sie Preise, darunter allein 6 erste. Den Grundstein für ihre internationale Pianisten-Laufbahn legen, so betont sie immer wieder, ihre Eltern – der Vater ein Ingenieur, die Mutter Klavierlehrerin – sowie ihre Klavierlehrer in ihrer Heimatstadt Kiew. In frühster Kindheit erhält sie dort Klavierunterricht und wird als ein echtes Ausnahmetalent von Lyssenko, der Elitemusikschule für Hochbegabte, aufgenommen.

Zusammen bilden Well und Akopova das ukrainisch/bayerisches Duo „Jazzissimo“ und treten am 2. November 2023 um 20 Uhr im Piano Salon Christophori in Berlin auf. Dabei nehmen sie alle Gäste mit auf eine spritzige und abwechslungsreiche musikalische Reise von Ravel bis Gershwin, welche die beiden Genres neu erstrahlen lässt!

Auf einen Blick

Was: Lilian Akopova und Matthias Well aka Jazzissimo live

Lilian Akopova und Matthias Well aka Jazzissimo live Wann: 2. November 2023, 20.00 Uhr

2. November 2023, 20.00 Uhr Wo: Piano Salon Christophori (Uferstraße 8-11, 13357 Berlin)

Piano Salon Christophori (Uferstraße 8-11, 13357 Berlin) Mehr Infos: www.konzertfluegel.com/N_konzerte.html

Text: red