Potsdam (dpa/bb) – Die Veranstalter der «Potsdamer Schlössernacht» rechnen in diesem Jahr mit einem starken Besucherandrang. «Am Samstag laufen wir auf einen Ausverkauf hin», sagte Sabine Schiller, Geschäftsführerin der Kultur im Park GmbH, die das Kulturfestival in diesem Jahr ausrichtet. Am Samstag wollen demnach bislang etwa 20.000 Menschen den Park Sanssouci zu der Abendveranstaltung besuchen. Am Freitag könnten es mit 15.000 Besuchern etwas weniger sein. Es gebe für beide Tage noch Karten, betonte sie aber.

Das Kulturspektakel in Potsdam mit Führungen, Konzerten, Lesungen und Akrobatik-Shows biete in diesem Jahr einige Neuheiten, führte Schiller aus. So werde in diesem Jahr ein anderer Teil des Parks bespielt. Erstmalig gehöre nun der Tiroler Berg hinter dem Schloss Charlottenhof dazu. Dort soll eine Falknerei-Show gezeigt werden. Zudem liest die Schauspielerin Katharina Thalbach auf der Meierei-Wiese mit Tochter Anna und Enkelin Nellie Gruselgeschichten vor.

Mit der Veranstaltung soll der Welterbepark Menschen zugänglich gemacht, die sonst nicht hingehen würden, sagte Schiller. Die Lichtinstallationen und Kulturbeiträge würden den Park in einem ganz eigenen Licht zeigen und die Parklandschaft anders wirken lassen. Das Fest richte sich an die ganze Familie. Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt.