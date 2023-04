Berlin (dpa) – Mit zehn Punkten Vorsprung auf den siebten Platz geht Union Berlin in den Endspurt der letzten sechs Spieltage der Fußball-Liga. Als Dritter der Tabelle liegen die mit 52 Punkten bestückten Köpenicker im Kampf um einen Platz in der Champions League vor dem Vierten RB Leipzig mit 51 Zählern sowie dem SC Freiburg (50). Für Union-Trainer Urs Fischer verbieten sich aber zu diesem Zeitpunkt jedwede Träumereien.

«Es stört mich schon, dass ich immer die gleichen Fragen beantworten muss, obwohl ich mich noch nie über die Champions League, die Europa League oder die Conference League geäußert habe», sagte der 57-jährige Schweizer auf einer Pressekonferenz am Freitag vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag zum Abschluss des 29. Spieltages (19.30 Uhr/DAZN), «die Zielsetzung internationales Geschäft ist klar. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.»

Nach der Partie am Niederrhein empfängt Union am 29. April Bayer Leverkusen, zwei Wochen später den SC Freiburg. Auswärts müssen die Eisernen noch beim FC Augsburg und der TSG Hoffenheim antreten. Zum Saisonfinale am 27. Mai ist Union Gastgeber für Werder Bremen und könnte mit den eigenen Fans den dritten Einzug in das internationale Geschäft in Serie feiern. Doch Fischer warnt: «Gerade an den letzten Spieltagen gibt es immer wieder überraschende Ergebnisse.»