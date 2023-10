Potsdam (dpa/bb) – Von den 2,965 Millionen Hektar Landesfläche Brandenburgs werden 86,3 Prozent für Vegetation genutzt. Im Bundesvergleich ähnelt dies dem Anteil der Vegetation in Mecklenburg-Vorpommern und liegt etwas über dem Anteil in Schleswig-Holstein, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Das hat die Flächenerhebung zum 31. Dezember 2022 ergeben.

Der Anteil der Landwirtschaft an der Vegetation ist dagegen jedoch deutlich geringer als in anderen Bundesländern. Während dieser in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bei jeweils über 60 Prozent liegt, bleibt der Anteil in Brandenburg unter 50 Prozent. Allerdings zeigen sich auch bei den Waldflächen deutliche Unterschiede. So hat Brandenburg einen Anteil von fast 35 Prozent, während er in Mecklenburg-Vorpommern bei etwa 21 und in Schleswig-Holstein sogar bei nur ungefähr 10 Prozent liegt.

Neben der Nutzungsart Vegetation wurden in Brandenburg 6,7 Prozent der Fläche für Siedlungen und 3,6 Prozent für den Verkehr verwendet. Zudem wurden 3,4 Prozent der Fläche Gewässern zugerechnet.

Zu der Nutzungsart Vegetation gehören neben der Landwirtschaft und Wald auch Gehölzflächen, Heide, Moor, Sumpf sowie Unland.