Berlin (dpa) – Der schwedische Staatskonzern Vattenfall nimmt mit dem Land Berlin exklusive Verhandlungen über den Verkauf seines Fernwärmegeschäfts in der Hauptstadt auf. Einen entsprechenden Letter of Intent (Absichtserklärung) unterzeichneten beide Seiten am Freitag, wie der Berliner Senat mitteilte. «Eine Einigung unter Vorbehalt der Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin wird bis Jahresende angestrebt», hieß es in der Mitteilung weiter. Zu den Details des laufenden Verfahrens nähmen die Verhandlungspartner keine Stellung.

Vattenfall hatte im Mai 2022 verkündet, sich von fossilen Energieträgern verabschieden zu wollen und sein Geschäft mit Fernwärme für 1,3 Millionen Haushaltskunden in Berlin auf den Prüfstand zu stellen. Der Berliner Senat hatte daraufhin sein Kaufinteresse bekundet und beteiligte sich am Bieterverfahren, das Vattenfall Anfang Dezember 2022 begonnen hatte.

«Unser Ziel ist eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Wärmeversorgung für Berlin», erklärte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) zu der Vereinbarung mit Vattenfall. «Das will der Senat perspektivisch gemeinsam mit industriellen Partnern sicherstellen.»

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) äußerte sich ähnlich. «Das ist das wichtigste Vorhaben unserer Energiepolitik in dieser Legislatur und eine enorm bedeutende Weichenstellung für die Zukunft», erklärte sie mit Blick auf den angestrebten Deal mit Vattenfall. Das Land Berlin verspricht sich davon mehr Einfluss auf die Gestaltung der Energiewende weg von fossilen Energieträgern.