Potsdam (dpa/bb) – Die Ferienreisezeit sorgt für dicken Verkehr und verstopfte Autobahnen auch in Brandenburg. Viele Urlauber dürften heute von den Küsten zurückgefahren sein, aus Süddeutschland dagegen sollte eine zweite Reisewelle anbrechen. Zudem gibt es einige Baustellen. Laut ADAC gab es auf der A24 (Schwerin- Berliner Ring) zwischen den Anschlussstellen Meyenburg und Fehrbellin am Nachmittag zeitweise 24 Kilometer Stau, wie aus dem Überblick der Verkehrsmeldungen hervorging. Auch auf der A11 vom Kreuz Uckermark Richtung Berliner Ring kam der Verkehr nahe Chorin zum Stillstand. Zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Leest auf der A10 war ebenfalls Geduld gefragt: Der ADAC meldete mehr als 10 Kilometer Stau. In einigen Bundesländern sind die Ferien gerade zu Ende gegangen, dagegen starteten Bayern und Baden-Württemberg als letzte in die Sommerferien.