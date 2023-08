Berlin (dpa/bb) – Das neuerliche Gewitter am späten Donnerstagabend in Berlin ist weitgehend glimpflich verlaufen. Es seien keine größeren Unwettereinsätze protokolliert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. Die Behörden hatten am Donnerstagabend über die Warn-App Nina vor Starkregen und Unwettern gewarnt, die im weiteren Verlauf auch über Berlin hinwegziehen sollten. Am späteren Abend wurde die Warnung aufgehoben.