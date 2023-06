Berlin (dpa/bb) – Gewitter, Starkregen und Wind haben in Berlin für umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gesorgt. Bis in die Nacht zu Dienstag rückte die Berliner Feuerwehr zu knapp über 400 Einsätzen aus, wie ein Pressesprecher am Morgen mitteilte. Demnach wurden keine Personen verletzt.

Den Einsatz in dem bekannten Kino Zoopalast werden die Berliner dennoch eine Weile zu spüren bekommen: Aufgrund des vollgelaufenen Kellers muss der Spielbetrieb laut Aussagen der Feuerwehr teilweise ausgesetzt werden.

Bereits am Montag rief die Feuerwehr den «Ausnahmezustand Wetter» für Berlin aus. Wenige Zeit später wurde außerdem der «Ausnahmezustand Rettungsdienst» von der Feuerwehr verkündet. Damit sollte laut Aussagen des Pressesprechers sichergestellt werden, dass sich genügend Einsatzkräfte im Dienst befinden und die Versorgung der Berliner Bürger sichergestellt werden kann. In den vergangenen Stunden befanden sich neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr auch alle freiwilligen Feuerwehrkräfte im Dienst.