Elsterwerda (dpa) – Wegen eines sturmbedingten Oberleitungsschadens ist ein Eurocity nach Prag am Dienstagabend in Brandenburg gestrandet. Ein Baum sei auf die Oberleitung gestürzt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Fahrgäste mussten den Zug demnach bei Elsterwerda in Brandenburg verlassen und wurden auf Busse verteilt. Wie viele Personen betroffen waren, war zunächst unklar.

Der Zug hatte am späten Dienstagabend noch keine Energieversorgung und sollte abgeschleppt werden. Die Züge auf der Strecke zwischen Dresden und Berlin wurden vorerst über Leipzig umgeleitet, wie die Sprecherin sagte. Ansonsten habe es wegen der teils heftigen Unwetter, die am Dienstag über große Teile Deutschlands zogen, nur örtlich kleinere Störungen im Bahnverkehr gegeben, vor allem wegen umgestürzter Bäume, sagte sie.