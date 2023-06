Basdorf (dpa/bb) – Mit zwei Konzerten hat am Freitagabend die 20. Auflage des Chanson-Festivals Brassens Basdorf begonnen. Musiker aus Frankreich, Deutschland, Polen, Belgien, Chile und der Ukraine ließen im Eventcafé Petticoat im Wandlitzer Ortsteil Basdorf und im Kulturhaus Centre Bagatelle in Berlin-Frohnau Lieder der französischen Chansonlegende Georges Brassens (1921-1981) neu erklingen. Mit auf der Bühne war auch wieder der als «singender Bürgermeister» bekannte Basdorfer Ortsvorsteher Peter Liebehenschel.

Es ist schon die 20. Auflage des 2004 ins Leben gerufenen Chanson-Festivals. Es erinnert daran, dass Brassens als junger Mann während des Zweiten Weltkriegs zwischen 1943 und 1944 ein Jahr als Zwangsarbeiter in Basdorf lebte und in einer Flugzeugmotorenfabrik arbeiten musste. In Basdorf schrieb er seine ersten Lieder.

Das Festival dauert bis zum 18. Juni. Es treten Musiker aus zehn Ländern auf. Viele von ihnen sind schon alte Basdorf-Bekannte, die seit Jahren immer wieder zum Festival kommen und eine Art große Musikerfamilie bilden.