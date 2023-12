Dresden (dpa) – Ein untergetauchter mutmaßlicher Linksextremist ist in Berlin festgenommen worden. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Mittwoch mit. Er stehe im Verdacht, in Budapest im Zeitraum vom 9. bis 11. Februar 2023 mehrere Menschen des mutmaßlich rechten Spektrums aus einer Gruppe heraus mit Schlagwerkzeugen angegriffen zu haben.

Zudem wurden die beiden Wohnungen des Mannes in Jena und Berlin durchsucht, wie ein LKA-Sprecher auf Anfrage sagte. Nähere Details wollte er nicht nennen. Der Mann war mit einem Europäischen und einem nationalen Haftbefehl gesucht worden.