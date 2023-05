Templin (dpa/bb) – Eine skurrile Entdeckung hat der Mitarbeiter einer Tierrettung in Templin (Landkreis Uckermark) gemacht. Am Sonntagvormittag fand er im Bürgergarten eine Griechische Landschildkröte, die dort umherlief, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er übergab sie der Polizei und informierte diese darüber, dass es sich um eine unter Naturschutz stehende Art handele, die nur von lizenzierten Züchtern gehalten werden könne. Solche Experten seien dem Mann im Bereich der Uckermark jedoch nicht bekannt.

Die Polizei brachte die Schildkröte in die Fundtierverwahrstelle. Den Angaben zufolge wird sie von dort an einen Zoo weitervermittelt.