Rüdersdorf (dpa/bb) – Ein 59-Jähriger hat in Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) beim Unkrautentfernen eine Hecke in Brand gesetzt und mehrere Autos beschädigt. Der Mann arbeitete mit einem Propangasbrenner auf dem Gehweg, als die Hecke eines Nachbarn Feuer fing, wie die Polizeidirektion Ost mitteilt. Die Hitze der Flammen beschädigte laut Polizei drei an der Hecke stehende Autos. Der 59-Jährige versuchte, den Brand mit einem Schlauch zu löschen, bis die Feuerwehr kam. Die Beamten schätzen den Schaden auf 5.000 Euro.