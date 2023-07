Berlin (dpa) – In der Spitze der Unionsfraktion hat die Ankündigung von CDU-Chef Friedrich Merz, Generalsekretär Mario Czaja durch den Wirtschaftsexperten Carsten Linnemann abzulösen, Beifall ausgelöst. «Carsten Linnemann ist ein wahrer Glücksfall für die CDU. Nicht nur wegen seiner wirtschafts- und sozialpolitischen Kompetenz, sondern auch weil er für die CDU brennt», erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), am Dienstag in Berlin.

Linnemann verkörpere mit seiner politischen Ausrichtung das, was die CDU jetzt brauche, schrieb Frei weiter. Die Bundesregierung versage gerade bei wirtschaftspolitischen Themen. Beim Wirtschaftswachstum und der Standortqualität werde Deutschland gerade nach hinten durchgereicht. Eine schleichende Deindustrialisierung verbunden mit Abstiegsängsten verunsichere die Menschen. «Genau da müssen wir die Ampel stellen. Carsten Linnemann ist dafür der richtige Kopf.»

Linnemann, der auch Chef der CDU-Grundsatzkommission ist, habe im Prozess für ein neues Grundsatzprogramm gezeigt, dass er Menschen motivieren und begeistern könne, betonte Frei. «Genau das brauchen wir jetzt.» Zugleich lobte er, Czaja habe in den vergangenen eineinhalb Jahren «in schwierigster Zeit wichtige Arbeit geleistet und sich um die CDU verdient gemacht».