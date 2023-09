Berlin (dpa) – Union Berlins neuer Offensivspieler Kevin Volland will sich mit den Köpenickern auch in den kommenden Jahren auf internationaler Bühne präsentieren. «Unser Wunsch ist es schon, jedes Jahr in Europa zu spielen. Wir haben eine konkurrenzfähige Mannschaft, die bereits bewiesen hat, jeden in der Bundesliga schlagen zu können», sagte der 31-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). Der Angreifer war im Sommer zu Union gewechselt.

Den erneuten Einzug in die Champions League will Volland dabei aber nicht als Ziel ausrufen. «Auf den Putz hauen werde ich nicht. 2012 hatten wir in Hoffenheim einen Top-Kader. Die Zielsetzung lautete: Top 4 und die Qualifikation für die Champions League. Am Ende landeten wir in der Relegation. Daraus habe ich gelernt.»

Offiziell ist das Saisonziel der Berliner in der Bundesliga auch in diesem Jahr das Erreichen von 40 Punkten und der gesicherte Klassenerhalt. Die Verpflichtungen von Volland, Nationalspieler Robin Gosens und Europameister Leonardo Bonucci sprechen aber dafür, dass die Ambitionen durchaus etwas höher sein dürften.