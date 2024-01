München (dpa) – Ex-Nationalspieler Kevin Volland hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung bei der Niederlage mit Union Berlin beim FC Bayern München selbst Entwarnung gegeben. Es sei «alles okay», sagte der 31 Jahre alte Angreifer, als er nach dem 0:1 am Mittwochabend die Allianz Arena verließ.

Beim schmerzhaften Zusammenprall mit Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano in der ersten Spielhälfte sei er kurzzeitig «weg gewesen», berichtete Volland. Er musste ausgewechselt werden. Er sprach hinsichtlich der ersten Diagnose von «ein bisschen Gehirnerschütterung». Ob der Angreifer im wichtigen Heimspiel von Union am kommenden Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 wieder zur Verfügung steht, war am Mittwochabend offen.