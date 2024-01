Berlin (dpa) – Mit dem italienischen Europameister Leonardo Bonucci und ohne Abwehrchef Robin Knoche ist der 1. FC Union Berlin in die Vorbereitung auf den Rest der Saison gestartet. Bonucci war in den vergangenen Wochen immer wieder mit einer Rückkehr in seine Heimat in Verbindung gebracht worden, kam am Dienstag aber genauso am Trainingsgelände des abstiegsgefährdeten Bundesligisten an wie Angreifer Sheraldo Becker. Auch bei Becker gibt es Spekulationen über einen möglichen Wechsel. Knoche fehlte dagegen erkrankt. Trainiert wurde hinter verschlossenen Türen. Auf ein Trainingslager verzichtet Union in diesem Winter.

Im Stadion an der Alten Försterei wird unterdessen der Rasen ausgetauscht. Die Zeit drängt: Bereits am Samstag (15.30 Uhr) spielen die Berliner dort ein Testspiel gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld. Eine Woche später geht es für den Tabellen-15. in der Bundesliga dann beim SC Freiburg wieder um Punkte gegen den Abstieg (15.30 Uhr/Sky). Auch danach müssen die Berliner zweimal auswärts ran: In Mainz und im Nachholspiel beim FC Bayern München (24. Januar).