Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben das Double perfekt gemacht. Nach dem Titel in der Regionalliga Nordost gewann die Auswahl von Trainerin Ailien Poese am Sonntag auch das Finale um den Berliner Landespokal gegen Viktoria Berlin mit 2:1 nach Verlängerung.

Die Saison ist für die «Eisernen Ladies» aber nicht vorbei. Im Gegenteil: In den Relegationsspielen gegen den Nord-Champion des SV Henstedt-Ulzburg am 9. und 16. Juni soll der Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht werden. Im Hinspiel haben die Berlinerinnen Heimrecht.

Union hat sein Engagement im Frauen-Bereich in den letzten Jahren deutlich verstärkt und professionalisiert. Das Team dominierte die Liga in dieser Spielzeit. Auch das ambitionierte und finanzstarke Projekt von Viktoria Berlin, das im vorigen Jahr den Titel und den Pokal holte, aber in den Aufstiegsspielen scheiterte, war in dieser Saison ohne Chance – wie nun auch im Pokalfinale, wenn auch erst nach Verlängerung.