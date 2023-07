Bramberg am Wildkogel (dpa/bb) – Nach dem Sieg gegen den ruppigen Testspielgegner aus der Serie A verordnete Urs Fischer seinen Profis erstmal einen freien Tag. Ein bisschen Erholung tat gut, Udinese Calcio hatte dem 1. FC Union Berlin einiges abverlangt und harte Zweikämpfe geführt – Rote Karte inklusive. Manchmal sei es vielleicht ein bisschen drüber gewesen, meinte Abwehrchef Robin Knoche: «Genau das brauchen wir, um für den Saisonstart gut gerüstet zu sein.»

Noch bis Mittwoch bereiten sich die Unioner im Trainingslager in Bramberg am Wildkogel auf die Meisterschaft, den Pokal und auch zum ersten Mal auf die Champions League vor. Am Freitag hatten sie den ersten Test im Camp mit 1:2 gegen den Pafos FC aus der ersten Liga Zyperns verloren, am Samstag folgte das 1:0 gegen Udinese. Beide Partien sahen auch mehrere Hundert Fans der Eisernen. «Das ist unglaublich», meinte Rani Khedira.

Fischer nutzte die Partien, um auszuprobieren. Nur Knoche spielte beide Male von Beginn an, gegen Pafos – wie geplant – aber nur 30 Minuten. So wie tags darauf Lucas Tousart – im Fall des französischen Neuzugangs von Hertha BSC allerdings ungeplant und wegen einer Verletzung. Am Sonntag sollte der 26-Jährige in Kitzbühel untersucht werden.

Offen ist daher auch noch, ob Tousart im kommenden und letzten Testspiel Fischer wieder zur Verfügung steht. Am Samstag empfangen die Eisernen steigt im heimischen Stadion An der Alten Försterei Atalanta Bergamo.

Der Test gegen Udinese kam gerade recht. «Sehr» zufrieden, sei er, betonte Khedira: «Wir wollten Intensität auf dem Platz, wir wollten unsere Abläufe auf dem Platz.» Auch Trainer Fischer gefiel, was seine Mannschaft gegen den Serie-A-Teilnehmer gezeigt hatte. «Die Art und Weise nehme ich gerne mit. In der ersten Halbzeit waren auch Emotionen und eine gewisse Härte im Spiel. Die Jungs haben das angenommen», sagte der 57 Jahre alte Schweizer.

Damit sie mehr vom Testspiel haben, einigten sich die Berliner Verantwortlichen mit dem Gegner nach einer Roten Karte gegen Beto kurz vor der Pause wegen einer Tätlichkeit sogar darauf, dass Udinese dennoch mit elf Spielern nach dem Seitenwechsel weitermachen konnte. Das Tor zum Sieg fiel dann in der 73. Minute durch Jérôme Roussillon. «Rundum echt eine gute Leistung, auf der wir aufbauen können», sagte Co-Trainer Sebastian Bönig. Danach ging es erstmal zum Teamabend in einer Berghütte im Salzburger Land.

Ob Mittelfeldmann Morten Thorsby noch lange dazu gehören wird, ist fraglich. Er wird inzwischen mit einem Wechsel zum CFC Genua in Verbindung gebracht. Der Norweger wirkte in keinem der beiden Tests mit, war am Sonntagmittag aber noch im Union-Camp.