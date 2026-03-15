Berlin (dpa) – Union Berlin muss in der Fußball-Bundesliga ohne Abwehrchef Leopold Querfeld wieder zum Erfolg zurückfinden. Beim Gastspiel beim SC Freiburg ist der österreichische Abwehrchef der Köpenicker heute (17.30 Uhr/DAZN) wegen der fünften Gelben Karte gesperrt. Auch Andras Schäfer fehlt nach seinem Platzverweis bei der 1:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende.

Dafür kann Union-Trainer Steffen Baumgart wohl auf einen Einsatz von Frederik Rönnow hoffen. Der Stammkeeper hatte das Training am Mittwoch abbrechen müssen, nachdem er umgeknickt war.





Die Berliner, die immerhin die letzten sechs Spiele gegen Freiburg nicht verloren haben, stehen nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Partien unter Druck. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf vier Punkte zusammengeschmolzen. Allerdings sind die Freiburger daheim seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen.