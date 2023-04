Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin peilt bei Eintracht Frankfurt den erneuten Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals an. Die Köpenicker müssen dabei am Dienstagabend (18.00 Uhr/ZDF und Sky) möglicherweise auf Stammtorhüter Frederik Rönnow verzichten. Ob der Däne, der die Partie gegen Stuttgart (3:0) am Samstag wegen muskulärer Probleme verpasste, spielen könne, werde sich erst am Spieltag entscheiden, sagte Trainer Urs Fischer. Der Langzeitverletzte Andras Schäfer ist noch im Aufbau, Linksverteidiger Niko Gießelmann gesperrt.

Frankfurt ist seit Mitte Februar sieglos. Union spielte erst vor gut zwei Wochen gegen die Hessen. Beim 2:0 im Stadion An der Alten Försterei habe seine Mannschaft aber Mühe gehabt und «viel Glück gebraucht», sagte Fischer. In der vergangenen Saison waren die Berliner im Pokal erst im Halbfinale bei RB Leipzig gescheitert. Auch in diesem Jahr ist das Finale in der eigenen Stadt das Ziel.