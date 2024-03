Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin will gegen Borussia Dortmund punkten und seine Serie von Spielen ohne Niederlage auf eigenem Platz ausbauen. Die Köpenicker empfangen den BVB am Samstag im Stadion an der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky), wo die Eisernen seit sechs Ligaspielen ungeschlagen sind. Die Berliner stehen aktuell acht Punkte vor Relegationsrang 16. Trainer Nenad Bjelica muss auf Außenverteidiger Robin Gosens verzichten. Für ihn soll Jerome Roussillon beginnen.

Beim BVB steht Trainer Edin Terzic nach der Niederlage gegen Hoffenheim mal wieder unter Druck. Der Vizemeister liegt im Kampf um die Champions League einen Punkt vor Leipzig. Bei den Schwarz-Gelben fehlen der gelbgesperrte Angreifer Donyell Malen und Torhüter Gregor Kobel mit einer Verletzung.