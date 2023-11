Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin will am Sonntag endlich auch in der Bundesliga seine Niederlagenserie beenden. Die Aufgabe wird für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer beim ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) allerdings schwierig. «Sie sind aktuell die beste Mannschaft der Liga», sagte der 57 Jahre alte Schweizer über die Werkself.

Mit dem 1:1 bei der SSC Neapel unter der Woche in der Champions League hatten die Berliner nach zwölf Pleiten hintereinander ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert. In der Liga gingen die letzten acht Spiele verloren. Union stand vor dem Spieltag auf dem Relegationsrang. Im Rheinland muss Fischer wegen einer Sperre wieder auf Mittelfeldstratege Rani Khedira verzichten. Nationalspieler Robin Gosens reist trotz der bevorstehenden Geburt seines zweiten Kindes mit nach Leverkusen, sei aber «in Bereitschaft», wie Fischer sagte.