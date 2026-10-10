Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin und Neu-Trainer Mauro Lustrinelli wollen gegen Aufsteiger SV Elversberg den ersten Ligasieg der Saison schaffen. Allerdings sind die Köpenicker vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorgewarnt. Nur Meister Bayern München konnte die Saarländer in den ersten vier Bundesligaspielen der Vereinsgeschichte schlagen.

Lustrinelli und Union starteten vor der XXL-Länderspielpause mit nur einem Punkt und 17 Gegentoren so schlecht wie noch nie in die Bundesliga. Zuletzt gab es eine 0:7-Abreibung in München. Gegen die Saarländer hofft Lustrinelli nach guten Trainingseindrücken auf einen besseren Auftritt seiner Spieler mit mehr Intensität. Die Personalsituation bleibt aber gerade im Sturm angespannt. Andrej Ilic braucht noch Zeit. Oliver Burke kommt höchstens für einen Kurzeinsatz infrage und Emmanuel Latte Lath könnte ganz ausfallen. Auch Rechtsverteidiger Josip Juranovic fehlt den Berlinern.



