Berlin (dpa) – Die Fußballerinnen von Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin wollen in der zweiten DFB-Pokalrunde Erstligist RB Leipzig fordern. «Grundsätzlich sehe ich meine Mannschaft gerüstet. Das ist aber natürlich ein harter Brocken», sagte Union-Trainerin Ailien Poese über das «Bonusspiel» am Sonntag (16.00 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei

Union rechnet mit rund 4000 Besuchern, 101 Anhänger haben sich aus Leipzig angesagt. Die Tageskasse ist noch geöffnet. Die Aufsteigerinnen sind nach drei Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen, haben allerdings auch noch keinen Sieg in der regulären Spielzeit erkämpfen können. In der ersten Pokalrunde setzte sich die Elf beim Ligakonkurrenten FSV Gütersloh mit 4:2 im Elfmeterschießen durch, nachdem es nach 120 Minuten 2:2 gestanden hatte.

Glas ist halbvoll

In der Meisterschaft spielte Union gegen den Hamburger SV (2:2) und beim 1. FC Nürnberg (0:0) jeweils Unentschieden. Das Zwischenfazit der Köpenickerinnen fällt aber positiv aus. «Für uns ist das Glas halbvoll. Wir haben die Aggressivität und Zweikampfhärte der 2. Liga zu spüren bekommen. Wenn wir unsere Chancen nicht nutzen, nehmen wir keine drei Punkte mit. Aber ich habe in jedem Spiel eine Steigerung gesehen», erklärte Poese.

Gegen die favorisierten Leipzigerinnen, die am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln in die 1. Bundesliga gestartet waren, soll eine weitere Steigerung möglicherweise für eine Überraschung gut sein.