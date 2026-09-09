Berlin (dpa) – Mit der nötigen Mentalität und Resilienz soll Union Berlin den ersten Sieg in der neuen Spielzeit der Fußball-Bundesliga erkämpfen. «Für mich geht es darum, dass wir unsere Spielprinzipien auf den Platz bringen. Egal, wie der Gegner heißt, ob Schalke oder Bayern – das ist nicht relevant», sagte Union-Trainer Mauro Lustrinelli vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Schalke 04 zum Auftakt des dritten Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/Sky). «Wir müssen unser Spiel durchdrücken.»

Dabei sei die herbe 0:4-Klatsche bei Bayer Leverkusen bereits am Sonntag abgehakt worden. Lustrinelli drängt darauf, das von ihm geforderte System Tag für Tag zu verinnerlichen. «Wir wollen Druck machen, den Ball erobern und nach vorne spielen, so schnell und so gut wie möglich», sagte der 50-jährige Schweizer, der weiß, dass die Umsetzung Zeit benötigt: «Einen Prozess kann man nicht zaubern.»





«Es ist eine Sache der Zeit»

Wichtig ist für den Meistermacher in der Schweiz mit dem Sensationssieger FC Thun, dass die Spieler trotz des Rückschlags am Rhein ihre Überzeugung nicht verlieren und die Mentalität erzeugen, «um jedes Spiel zu gewinnen. Ich bin fest überzeugt wir werden es schaffen. Es ist eine Sache der Zeit.»

Dass diese Mentalität am Wachsen sei, deutet Lustrinelli an den Aufholjagden seiner Mannschaft beim Saisonauftakt gegen Eintracht Frankfurt sowie im Pokal bei Eintracht Braunschweig. Gegen Frankfurt schaffte Union nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3-Remis, beim Zweitligisten konnten die Berliner einen zweimaligen Rückstand drehen.