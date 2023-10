Berlin (dpa) – Union Berlins Trainer Urs Fischer hat sich offen für die Pläne zur WM 2030 gezeigt. «Mal was Neues. Irgendwie spannend, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt aber nicht näher mit dem Thema beschäftigt», sagte der Schweizer am Donnerstag. «Die Leute überlegen sich immer wieder was Neues. Das gehört schon auch dazu.»

Das Eröffnungsspiel der WM 2030 findet anlässlich des 100-jährigen Jubiläums in Uruguay statt, zwei weitere Spiele folgen in Argentinien und Paraguay. Der Rest des Turniers mit 101 Partien wird dann aber in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Das hatte unter anderem zu Kritik bezüglich der Nachhaltigkeit des Turniers geführt. «Da sind wir wieder bei den Reisen. Spannend würde ich das mal beschreiben. Ob das wirklich sinnhaft ist dann, schwierig», sagte Fischer.