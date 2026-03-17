Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin kann im nächsten Auswärtsspiel bei Meister und Tabellenführer Bayern München wieder auf Frederik Rönnow setzen. Der Stammkeeper, der den 1:0-Auswärtssieg beim SC Freiburg nach überstandener Fußverletzung krankheitsbedingt verpasst hatte, konnte wieder mittrainieren.

Rönnow bestritt zwar nicht die ganze Einheit. Seinem Mitwirken in München am Samstag (15.30 Uhr/Sky und DAZN) steht aktuell aber nichts im Wege. Der für ihn in Freiburg eingesprungene Matheo Raab fehlte dagegen nach seiner schweren Handverletzung, die er sich in der Schlussphase der Begegnung beim Sport-Club zugezogen hatte. Raab wird dem Club einige Wochen fehlen.





Fortschritte bei Skov und Leite

Die Routiniers Christopher Trimmel, Rani Khedira und Janik Haberer regenerierten im Kabinenbereich. Verteidiger Tom Rothe trat nach seinem Comeback in Freiburg auch kürzer, in dem er nicht allzu lange auf dem Platz mitmachte.

Deutliche Fortschritte waren den Verteidigern Robert Skov und Diogo Leite anzusehen. Sie arbeiteten nach jeweils langen Verletzungen voll mit. Hinsichtlich Leite hatte Trainer Steffen Baumgart in der Vorwoche angemerkt, dass er mit dem Portugiesen wieder nach der anstehenden Länderspielpause rechnet.