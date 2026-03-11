Berlin (dpa/bb) – Beim öffentlichen Training des 1. FC Union Berlin haben die knapp 100 Besucher nach rund einer halben Stunde eine Schrecksekunde erlebt. Stamm-Torwart Frederik Rönnow lag plötzlich am Boden. Nach kurzer Behandlung musste der Däne die Einheit abbrechen. Zusammen mit Mannschaftsarzt Marvin Minkus ging er in die Kabine. Ob er am Sonntag (17.30 Uhr) bei Fußball-Bundesligist SC Freiburg spielen kann, ist offen.

Voll dabei war dagegen der in den letzten Monaten verletzt ausgefallene Verteidiger Tom Rothe. Der Abwehrmann hatte zuletzt am 6. Dezember beim 1:3 in Wolfsburg mitgewirkt. In Freiburg dürfte sein Einsatz wohl zu früh kommen.





Teilintegriert ins Training war Mittelfeldmann Rani Khedira, Verteidiger Leopold Querfeld (Rückenprobleme) arbeitete individuell. Weiterhin nicht mit der Mannschaft arbeiten konnten die Verteidiger Robert Skov und Diogo Leite.

Schäfer für zwei Spiele gesperrt

Am Sonntag wollen die Köpenicker mit einem Sieg den Abstand auf die Abstiegsränge wieder vergrößern. Abwehrchef Querfeld fehlt nach seiner fünften Verwarnung aus der Vorwoche. Andras Schäfer wurde nach seinem Platzverweis gegen Bremen vom DFB für zwei Spiele gesperrt.