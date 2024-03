Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin nutzt die anstehende Länderspielpause für ein Testspiel. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, spielt die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica am 21. März (12.00 Uhr) gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Die Partie findet im Stadion An der Alten Försterei statt. In den Wochen nach der Länderspielpause warten auf die Köpenicker mit Tabellenführer Leverkusen und dem FC Bayern schwierige Aufgaben.