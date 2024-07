Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin eröffnet seine sechste Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga veröffentlichte. Damit kommt es für den neuen FCU-Coach Bo Svensson direkt zum Wiedersehen mit seinem alten Verein.

Nach dem Auftakt empfangen die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei dann Aufsteiger FC St. Pauli. Die weiteren Gegner sind RB Leipzig (auswärts), die TSG 1899 Hoffenheim (heim), Borussia Mönchengladbach (auswärts) und Borussia Dortmund (heim). Das erste Duell mit dem FC Bayern steigt am ersten November-Wochenende in München.

Die Bundesliga-Saison startet am Wochenende vom 23. bis 25. August. Die zeitgenauen Ansetzungen werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. «Wir freuen uns auf die neue Saison und haben mit den ersten drei Gegnern ein intensives Anfangsprogramm. Wir wollen den Bundesligastart so erfolgreich wie möglich gestalten und fiebern insbesondere dem ersten Heimspiel entgegen», sagte Horst Heldt, Sport-Geschäftsführer bei Union Berlin.

Mit Svensson wollen sich die Eisernen wieder stabilisieren. In der zurückliegenden Spielzeit mussten die Unioner, die erstmals in der Champions League antraten, bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern. Grund für den Absturz war neben dem Verlust der union-typischen Tugenden wie Einsatz und Zweikampfhärte auch die mangelhafte Kaderplanung.

Bislang drei Neuzugänge für Union

Drei Wochen vor den Bundesligisten starten die Zweitligisten in die neue Spielzeit. Hertha BSC empfängt am ersten August-Wochenende den SC Paderborn. Schon am zweiten Spieltag steigt das Traditionsduell zwischen dem Hauptstadt-Club und dem Hamburger SV. Ihr Saisonfinale bestreiten die Berliner am 34. Spieltag mit einem Heimspiel gegen Hannover 96.

Hertha peilt mit Neu-Coach Cristian Fiél den Aufstieg in die Bundesliga an. Allein aus wirtschaftlichen Gründen kann sich die finanziell schwer angeschlagene Alte Dame weitere Jahre in der 2. Liga nur noch schwer leisten. Vom 18. bis zum 27. Juli bezieht die Mannschaft ein Trainingslager im österreichischen Walchsee.