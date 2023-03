Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin kann nur mit einer Premiere dem Spitzenduo in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen bleiben. Zum Abschluss des 24. Spieltages muss die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer heute beim VfL Wolfsburg antreten, bei dem die Berliner in ihren bisherigen drei Bundesliga-Auswärtsspielen sowohl punkt- als auch torlos blieben. Mut holen sich die Köpenicker aus ihren beiden Heimspielen gegen die Wölfe in dieser Saison in Liga und Pokal, die sie beide gewannen.

Trainer Fischer kann in der Volkswagen Arena bis auf Andras Schäfer Bestbesetzung aufbieten und hat damit die Chance, drei Tage nach dem 3:3 in der Europa League gegen Royale Union Saint Gilloise zu rotieren. Ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Verein feiern gleich vier Unioner. Robin Knoche, Paul Jaeckel, Paul Seguin und Jérôme Roussillon kommen auf insgesamt 717 Einsätze für die Niedersachsen.