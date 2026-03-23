Berlin (dpa/bb) - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben zum Abschluss des 21. Bundesliga-Spieltages gegen Werder Bremen einen deutlichen 4:1 (3:0)-Sieg gefeiert. Für die Berlinerinnen war es das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Der Tabellensechste Bremen verlor dagegen erstmals nach zuvor vier ungeschlagenen Meisterschaftsspielen wieder. Union nahm damit erfolgreich Revanche für das 0:3-Niederlage im Hinspiel.

Die entscheidenden Tore vor 6.907 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei fielen schon vor der Pause. Lia Kamber (18. Minute) brachte Union in Führung, Verena Wieder traf per Eigentor (40.) zum 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kapitänin Lisa Heiseler (45.+1) auf 3:0. Das 4:0 besorgte Hannah Eurlings (78.), ehe Bremens Lena Petermann (85.) den Ehrentreffer erzielte. Glatt Rot sah Gästespielerin Amira Arfaoui (90.+6) nach einem Foul an Nele Bauereisen.





Bremens Nationalspielerin Mühlhaus scheitert vom Punkt

Bremen lag auch deshalb uneinholbar zurück, weil Unions Torhüterin Nadine Böhi in der 29. Minute einen Handelfmeter von Nationalspielerin Larissa Mühlhaus parierte und auch den Nachschuss abwehrte. Im zweiten Abschnitt verwaltete Union den Vorsprung.

Proteste gegen Montagsspiele

Zu Spielbeginn protestierten die Anhänger beider Vereine gegen die Austragung von Montagsspielen. Union trat zum dritten Mal in dieser Saison an dem bei Fans unbeliebten Wochentag an. «Alle vereint – gegen Montagsspiele», plakatierten die Heimfans auf der Gegengerade des Stadions. Im gut gefüllten Gästeblock hing 90 Minuten lang ein Banner mit der Aufschrift «Fick Montagsspiele».

Für Union geht es in der Liga am Sonntag (16 Uhr) beim Tabellenzweiten VfL Wolfsburg weiter. Die Bremerinnen empfangen am selben Tag (14 Uhr) den Vorletzten SGS Essen.