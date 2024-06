Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist Union Berlin schlägt in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit seine Zelte in Österreich auf. Knapp zwei Wochen nach dem Trainingsbeginn am 1. Juli reist das Team des neuen Trainers Bo Svensson vom 13. bis 19. Juli ins österreichische Längenfeld, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Die neue Saison beginnt am Wochenende vom 16. bis zum 18. August mit der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal. Union tritt beim Regionalligisten Greifswalder FC an. In der Woche darauf beginnt die Liga.

In den sechs Wochen bis zum Auftakt in die sechste Bundesliga-Spielzeit der Köpenicker hat Union bereits drei Testspiele terminiert. Am 6. Juli treten die Hauptstädter beim Regionalligisten Chemie Leipzig an, am 27. Juli sowie 9. August empfängt Union die Glasgow Rangers sowie Real Sociedad San Sebastian.