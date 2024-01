Berlin (dpa) – Ohne seinen gesperrten Cheftrainer Nenad Bjelica will der 1. FC Union Berlin einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machen. Die Köpenicker empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den SV Darmstadt 98 im Stadion An der Alten Försterei. Die seit elf Ligaspielen sieglosen Hessen gingen als Tabellenletzter in den Spieltag und stehen drei Punkte hinter Union. Bjelica ist wegen seiner Handwischer gegen Bayern Münchens Leroy Sané für insgesamt drei Spiele gesperrt. Hauptverantwortlicher Coach auf der Bank wird Co-Trainer Danijel Jumic sein. Co-Trainerin Marie-Louise Eta übernimmt die Medienaufgaben rund um das Spiel.

Mittelfeldmotor Rani Khedira steht den Berlinern wieder zur Verfügung. Der Tunesier Aïssa Laïdouni, der mit seiner Mannschaft beim Afrika-Cup ausgeschieden ist, könnte am Sonntag ebenfalls wieder im Kader stehen. Kevin Volland, Josip Juranovic und Jérôme Roussillon fehlen dagegen.