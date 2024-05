Berlin (dpa) – Union-Kapitän Christopher Trimmel glaubt weiter an den Klassenerhalt seiner Mannschaft. «Wir bleiben auf jeden Fall positiv, werden nicht nervös oder schmeißen die Nerven weg», sagte der 37-Jährige vom stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten aus Berlin vor dem Samstag-Spiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/ Sky) zur «Berliner Zeitung» (Samstag). «Wichtig ist, dass wir einen klaren Plan haben, dass der ganze Verein hinter uns steht.»

Derweil hätten seine Aufgaben in den vergangenen Wochen mehr als nur Sportliches umfasst: Kommunikation mit dem neuen Trainer Marco Grote, mentaler Aufbau des Teams, Kontakt zur Fanszene – der Kapitän hatte allerhand zu tun. «Die ganze Saison ist ja nicht unsere beste gewesen. Wir hatten viele Probleme, haben mittlerweile schon den dritten Trainer», sagte der Defensivspieler.

Seiner Meinung nach habe es in den letzten Wochen an Kleinigkeiten gefehlt, aber man habe sich «in dieser Saison als Mannschaft leider auf dem Platz nicht so gefunden». Darunter habe die Stabilität gelitten. «Ich kann keinem Spieler irgendetwas absprechen. Ich sehe das ja in der Kabine, der Wille ist da, und es lässt sich keiner hängen. Aber man merkt es, wenn die Kräfte nachlassen oder gewechselt wird, dann gerät das Gefüge manchmal ins Wanken», sagte Trimmel.