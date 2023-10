Dortmund/Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals reisen, Zweitligist Hertha hat einen Bundesligisten zu Gast. Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014, loste am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund den momentanen Tabellen-Zweiten VfB Stuttgart als Gegner der Köpenicker aus und bescherte ihnen damit einen schweren Kontrahenten. Hertha ist Gastgeber für den derzeitigen Bundesliga-Letzten FSV Mainz 05. Die zweite Runde wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen, das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 25. Mai 2024 angesetzt.

Union war durch einen klaren 4:0-Sieg über den Südwest-Regionalligisten FC Astoria Walldorf in die zweite Runde eingezogen, Hertha hatte mit 5:0 beim Nordost-Regionalligisten Carl Zeiss Jena gewonnen.