Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin misst sich am 27. Oktober mit dem Ligarivalen 1. FC Köln im DFB-Pokal. Um 20.45 Uhr wird die Partie angepfiffen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Fünf Tage später stehen sich beide Vereine im Rahmen des 8. Spieltags im Stadion An der Alten Försterei erneut gegenüber. Das Sonntagsspiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen, wie die Bundesliga mitteilte. Demnach feiern die Eisernen am 28. November ein Wiedersehen mit Urs Fischer, der mit dem FSV Mainz Gastgeber für die Köpenicker ist (15.30 Uhr).

Während Union am Dienstagabend um den Einzug in das Achtelfinale kämpft, tritt Zweitligist Hertha BSC laut der genauen Terminierung der zweiten Pokalrunde einen Tag später beim SSV Jeddeloh II an (18.00 Uhr). Der Vertreter der Regionalliga Nord ist der tiefklassigste Club noch im Wettbewerb. Das Achtelfinale wird am 1. und 2. Dezember ausgespielt, das Endspiel wird am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion ausgetragen.





Die Blau-Weißen feiern am 7. November ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Kapitän Fabian Reese, der mit dem VfL Wolfsburg im Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) zu Gast im Olympiastadion ist. Einen Spieltag darauf gastiert Hertha im Berlin-Brandenburgischen Derby bei Energie Cottbus am 22. November (13.30 Uhr).