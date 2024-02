Frankfurt/Main (dpa) – Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat dem 1. FC Union Berlin das Topspiel der Woche des 30. Spieltags der Bundesliga beschert. Am 20. April empfangen die Eisernen um 18.30 Uhr (Sky) Rekordmeister Bayern München im Stadion An der Alten Försterei, wie die DFL, die die Spieltage 27 bis 30 zeitgerecht angesetzt hatte, am Donnerstag mitteilte.

Eine Woche zuvor eröffnet die Mannschaft von Union-Trainer Nenad Bjelica den 29. Spieltag beim FC Augsburg (20.30 Uhr). Jeweils am Samstag um 15.30 Uhr tritt Union am 30. März zum 27. Spieltag bei Eintracht Frankfurt an, eine Woche später ist Tabellenführer Bayer Leverkusen in Köpenick zu Gast.

Auch Zweitligist Hertha BSC erhielt von der DFL ein Topspiel. Am Karsamstag (30. März) empfängt das Team von Trainer Pal Dardai 20.30 Uhr den 1. FC Nürnberg. Es folgen zwei Freitagsspiele (18.30 Uhr) in Paderborn und gegen Hansa Rostock. Am 30. Spieltag treten die Blau-Weißen beim Karlsruher SC an einem Sonntag (21. April/13.30 Uhr)) an.