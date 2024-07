Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin starten nach ihrem Aufstieg am 24. August in die neue Saison der 2. Bundesliga. Die Partie gegen den Hamburger SV wird um 13.00 Uhr im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen. Das teilte Union nach der Festlegung der genauen Spielansetzungen durch den Deutschen Fußball-Bund mit. Das erste Auswärtsspiel steht am 1. September (14.00 Uhr) beim 1. FC Nürnberg an.