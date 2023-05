Berlin (dpa) – Die Fußballerinnen von Union Berlin legen in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga ein hohes Tempo vor. Nachdem Lokalkonkurrent Viktoria Berlin am vergangenen Wochenende den Meistertitel errungen hat, haben die Eisernen Ladies am Mittwoch den nächsten Neuzugang vorgestellt. Nach Torhüterin Sarah Hornschuch wechselt auch Anna Weiß vom FC Carl Zeiss Jena nach Köpenick, wie Union mitteilte. Union will in der kommenden Saison in die zweite Liga aufsteigen.

Einen Tag zuvor hatte Jennifer Zietz, Leiterin der Frauen- und Mädchenabteilung, die Verträge von elf Spielerinnen verlängert, darunter auch den Kontrakt von Kapitänin Lisa Heiseler. Zudem erhielten Elisa Schindler, Celine Frank, Latoya Bach, Luca Scheel, Hannah Kratz, Naika Reissner, Zita Rurack, Melanie Wagner, Ginger Schulz und Sophie Trojahn neue Verträge. Auf der anderen Seite haben vier Spielerinnen den Verein verlassen.