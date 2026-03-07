Berlin (dpa/bb) – Eine größere Gruppe von Anhängern von 1. FC Union Berlin soll vier jugendliche Fans von Hertha BSC drangsaliert und beraubt haben. Die vier Jugendlichen zeigten den Überfall am Freitagabend an, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Die Hertha-Anhänger waren zuvor nach eigenen Angaben auf der Greifenhagener Straße in Prenzlauer Berg kurz vor dem U-Bahnhof Schönhauser Allee unterwegs gewesen. Dort seien sie von bis zu 30 Personen umringt worden, von denen einige Bekleidung mit entsprechenden Aufdrucken oder Anstecker getragen hätten, nach denen sie als Anhänger des Fußball-Bundesligaclubs Union erkennbar gewesen seien.





Drohungen gegenüber den Jugendlichen

Mehrere Männer hätten die vier Jugendlichen, jeweils zwei im Alter von 14 und 15 Jahren, unter Androhung von Schlägen und Tritten aufgefordert, ihre Rucksäcke zu übergeben. Vom Rücken eines der zwei 14-Jährigen sei dann ein Rucksack mit einem Hertha-BSC-Aufdruck gerissen worden. Außerdem sollen die Männer den Jugendlichen gedroht haben, den Bereich um die Schönhauser Allee nicht mehr zu betreten.

Die vier Jugendlichen wandten sich an einem Einkaufszentrum an Einsatzkräfte der Polizei. Weitere anwesende Einsatzkräfte suchten die Umgebung ab und entdeckten eine Gruppe von elf Männern im Alter von 16 bis 21 Jahren. Acht von ihnen trugen den Angaben nach Fanartikel von Union Berlin. Ein Raubkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen und will nun klären, ob die Männer mit dem angezeigten Überfall im Zusammenhang stehen.