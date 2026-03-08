Berlin (dpa) – Union Berlin kann am 25. Spieltag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga machen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) könnten die Köpenicker den Vorsprung auf die abstiegsbedrohten Norddeutschen auf neun Punkte vergrößern.

Nach der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach erwartet Union-Trainer Steffen Baumgart einen anderen Auftritt seines Teams im Stadion An der Alten Försterei. Nach wochenlanger Absenz ist Josip Juranovic wieder zurück im Kader, die Abwehrkollegen Diogo Leite und Tom Rothe fehlen weiterhin. Zurückkehren wird auch Andrej Ilic nach seiner Gelbsperre zurück. Der Ex-Bremer Oliver Burke ist ebenfalls eine Option für die Offensive.





Hertha will Saison auf Platz sechs beenden

Hertha BSC peilt in der zweiten Liga vier Stunden zuvor den zweiten Sieg in Folge an. Eine Woche nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg sollen auch beim Gastspiel bei Preußen Münster drei Punkte erkämpft werden.

Als neues Ziel für die restlichen zehn Saisonspiele nach dem Ende der Aufstiegshoffnungen in dieser Saison hat Hertha-Trainer Stefan Leitl den sechsten Platz ausgegeben. Dabei will der 48-Jährige schauen, welche Spieler beim vierten Anlauf in Richtung Oberhaus in der kommenden Spielzeit infrage kommen könnten.