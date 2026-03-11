Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin muss in den kommenden Spielen auf András Schäfer verzichten. Der ungarische Mittelfeldspieler wurde nach seinem Platzverweis bei der 1:4-Heimspielniederlage gegen Werder Bremen vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele gesperrt. Union akzeptiert das Urteil, wie der Verein mitteilte.

Schäfer hatte eine Minute nach der Unioner Führung durch den verwandelten Elfmeter von Derrick Köln (18.) den Bremer Jens Stage in einem Zweikampf am Fuß getroffen, als der Ball längst weg war. Schiedsrichter Timo Gerach entschied auf grobes Foulspiel und Rot. Das Spiel kippte danach zugunsten der Bremer.





Für den Ungarn war es bereits der dritte Platzverweis in seiner Union-Zeit. Das erste Mal musste der im Sommer 2022 nach Berlin gewechselte Nationalspieler beim Europa League-Spiel bei Malmö FF am 6. Oktober 2022 vorzeitig den Platz verlassen. In der Bundesliga erwischte es den 26-Jährigen auf den Tag genau zwei Jahre vorher bei der 0:2-Niederlage beim VfB Stuttgart.